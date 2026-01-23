У Росії економлять навіть на продуктах: відома мережа продає бізнес через падіння доходів

Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, яка володіє магазинами в окупованому Криму, продає частину бізнесу. Це рішення ухвалене через перехід росіян у режим економії.

Як впали доходи продуктової мережі в Росії?

Керівництво продуктової мережі «Гулівер», що має сотню роздрібних точок в Ульянівській та Саратовській областях, надіслало потенційним інвесторам пропозиції про покупку бізнесу, повідомляє росЗМІ "Комерсант".

Мережа магазинів "Гулівер" є одним із напрямків бізнесу однойменної групи, яка також розвиває:

мережу дискаунтерів "Перемога" (понад 670 точок у 31 регіоні Росії);

кримську мережу "Народна комора" (34 магазини).

Продаж пов'язаний з тим, що темпи зростання цього бізнесу відстають від інших напрямків групи, а за форматом магазини будуть цікаві топовим федеральним мережам – "Лєнта", "Магніт" та X5.

Загалом рішення про можливий продаж ухвалено на тлі загального зниження доходів у продуктовому бізнесі через перехід росіян у режим економії: середня рентабельність першої десятки гравців за підсумками 2025 року становитиме 1,7%.

Падіння рентабельності сильніше впливає на регіональні мережі, оскільки вони мають менше інструментів для зниження витрат. Такі компанії зараз інтенсивніше втрачають покупців і виявляються більш вразливими до зростання собівартості.

Які проблеми в інших галузях бізнесу Росії?