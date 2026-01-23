У Росії економлять навіть на продуктах: відома мережа продає бізнес через падіння доходів
- Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, "Гулівер", продає частину бізнесу через перехід споживачів у режим економії.
- Рентабельність продуктових мереж знижується, що особливо відчутно для регіональних мереж, які мають обмежені можливості для зниження витрат.
Одна з найбільших регіональних продуктових мереж Росії, яка володіє магазинами в окупованому Криму, продає частину бізнесу. Це рішення ухвалене через перехід росіян у режим економії.
Як впали доходи продуктової мережі в Росії?
Керівництво продуктової мережі «Гулівер», що має сотню роздрібних точок в Ульянівській та Саратовській областях, надіслало потенційним інвесторам пропозиції про покупку бізнесу, повідомляє росЗМІ "Комерсант".
Мережа магазинів "Гулівер" є одним із напрямків бізнесу однойменної групи, яка також розвиває:
- мережу дискаунтерів "Перемога" (понад 670 точок у 31 регіоні Росії);
- кримську мережу "Народна комора" (34 магазини).
Продаж пов'язаний з тим, що темпи зростання цього бізнесу відстають від інших напрямків групи, а за форматом магазини будуть цікаві топовим федеральним мережам – "Лєнта", "Магніт" та X5.
Загалом рішення про можливий продаж ухвалено на тлі загального зниження доходів у продуктовому бізнесі через перехід росіян у режим економії: середня рентабельність першої десятки гравців за підсумками 2025 року становитиме 1,7%.
Падіння рентабельності сильніше впливає на регіональні мережі, оскільки вони мають менше інструментів для зниження витрат. Такі компанії зараз інтенсивніше втрачають покупців і виявляються більш вразливими до зростання собівартості.
Які проблеми в інших галузях бізнесу Росії?
У січні 2026 року в Москві закрилися 45 найпопулярніших ресторанів через економічні труднощі та зростання витрат. Кількість закладів в Росії загалом скоротилася, найбільше постраждали суші-бари та піцерії, тоді як чайхани демонструють зростання.
У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими.
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.