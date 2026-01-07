В Росії масово закриваються ресторани: їх витіснили дешеві чайхани мігрантів
- У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку.
- Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими, їх кількість зросла більш ніж у 2,3 рази через попит на дешевші формати та соціальні зміни.
У Росії значно погіршилася ситуація на ринку громадського харчування. Люди усе менше відвідують ресторани й користуються доставками, а також ходять у чайхани – заклади зі східною кухнею, які відкривають мігранти.
Чому в Росії закриваються ресторани?
У листопаді 2025 року кількість закладів скоротилася на 3,1% рік до року, пише 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Найбільше постраждали суші-бари (-7,5%) та піцерії (-6,4%), скорочуються також кафе і класичні ресторани. Рентабельність ринку впала з 20 – 25% до 10 – 12%, а ситуацію ускладнюють наступні чинники:
- зростання витрат на персонал, оренду та продукти;
- регіональні обмеження на продаж алкоголю;
- перехід частини споживачів на доставку та готові страви;
- дорогі кредити – багато підприємців взагалі не ризикують запускати проєкти.
Єдиним напрямом, що формально зростає, стали чайхани – їхня кількість збільшилася більш ніж у 2,3 рази.
Експерти пояснюють це не оздоровленням ринку, а, зокрема, ефектом низької бази, попитом на дешевші формати, а також соціальними чинниками: впливом міграції з Центральної Азії та формуванням у містах нової аудиторії для такого типу закладів,
– пишуть у розвідці.
Через падіння реальних доходів росіяни відмовляються від дорожчих ресторанів, обираючи дешевшу їжу та прості формати. Сукупно ці фактори говорять про подальше погіршення ситуації у сфері громадського харчування в Росії та деградацію ринку.
Проблеми бізнесу в Росії
Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.
П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.
Топ-5 похоронних компаній Росії у 2024 році заробили 14,872 мільярдів рублів, що на 24% більше, ніж попереднього року. Найбільші гравці ринку, зокрема "Ритуал" у Москві та "похоронний король" Петербурга, збільшили свої доходи на 21 – 22%.