В Україну завезли майже пів мільйона авто: лідирує німецька марка і Tesla Ілона Маска

В Україні зріс попит на електрокари, тому кожне четверте авто, яке перетнуло кордон торік, було електричним. Стало відомо, які модель обирали найчастіше і чому.

Скільки авто завезли і чому електрокари стали популярні?

444 860 транспортних засобів імпортували в Україну торік. Це на 17% більше, ніж у 2024-му, пише Опендатабот.

Україна залишається ринком вживаних авто: понад 70% імпорту торік – це саме авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років.

На цьому тлі траплялися й справжні автомобільні раритети: від мопеда Honda Monkey 1967 року до класичного Chevrolet Corvette 1971 року,

– повідомляє Опендатабот.

Напередодні повернення податків на ввезення електроавто, такі машини мали неабиякий попит, вони обійшли за популярністю навіть дизельні: 109 309 електрокарів проти 94 014 дизельних.

Які марки авто найпопулярніші?

Найбільш запитаною маркою авто став Volkswagen, водночас Tesla Model Y стала найпопулярнішою імпортованою автівкою року.

Volkswagen лідирує у 20 областях. Винятками стала Одеська область, де лідерство несподівано взяв BMW, у Чернігівській та Донецькій – Renault, а в Херсонській області лідером став мото-бренд Spark.

Якщо ж дивитися виключно на електромобілі, то Tesla стала брендом №1 у 22 регіонах країни, поступившись лише в Закарпатській області Volkswagen та у Сумській – китайському BYD.

Де найбільше реєстрували авто / інфографіка Опендатабот

Чи діють пільги на електрокари в Україні?

В Україні діють пільги на електромобілі, проте з 1 січня 2026 року один з податків повернувся, пише "Главред".

Так звана податкова пільга на імпорт електромобілів завжди мала певний термін дії. Тобто з 2018 року в законі кожного разу був прописаний кінцевий термін її застосування. Майже щороку її або продовжували на рік, або відразу на кілька років. Цього разу пільгу просто не продовжили,

– розповів глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Тому з 1 січня пільгове оподаткування змінилося. Проте варто пам’ятати, що мова не йде про повне скасування пільг, а лише про автоматичне донарахування податку на додану вартість.

Цікаво! У 2025 року єдиним податком на електрокари залишався акциз – 1 євро за кожну кіловат-годину ємності батареї, який зазвичай не перевищує 100 євро.

Що відомо про ринок авто в Україні та Європі?