Відтермінували: росіянам не вдалось перевести окупований український бізнес у своє правове поле

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати та грабувати українських підприємців. До початку осені вони мали намір поставити на власний облік увесь бізнес у поки що зайнятих населених пунктах Херсонщини, проте щось пішло не так.

План загарбників не спрацював – охочих ставати на облік окупантів виявилося небагато. Тому, так званий "перехідний період" для бізнесу у Херсонській області росіяни відтермінували.

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Усі плани росіян на Херсонщині зазнають краху

За даними Центру національного спротиву, у Херсонській області росіяни хотіли поставити на облік усі українські підприємства ще до 1 вересня. При цьому, загарбники навіть напряму погрожували нашим підприємцям "віджати" у них бізнес, якщо ті вчасно не звернуться стосовно цього питання до окупаційної адміністрації.

Проте навіть погрози не дали бажаного ефекту – через відсутність ажіотажу серед українських підприємців, так званий "перехідний період" на Херсонщині росіяни продовжили до 1 жовтня.

Зазначається, що раніше загарбники також були змушені на невизначений термін перенести проведення псевдореферендуму, який ще у серпні планували організувати 11 вересня. Це спричинено не лише внутрішнім рухом спротиву з боку українців, але й значними успіхами ЗСУ на Південному напрямку.

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