Холдинг "Цемрос" заморозив цементні підприємства у двох областях, а до цього перевів своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень. Загалом бізнес і промисловість в Росії зараз переживають не найпростіші часи.

Чому "Цемрос" заморожує роботу заводів?

Виробник цементу зупинив два підприємства у Білгородській та Ульянівській областях, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ РБК.

Дивіться також Навіть Китай уже не рятує: як економіка Росії деградувала у 2025 році

Представник компанії також розповів, що завод, розташований у Липецькій області, перевели на обмежений режим виробництва – тепер там працюють лише цехи з помелу та упаковки, а також лабораторії.

Причиною цих рішень стало різке зниження попиту на цемент через спад житлового будівництва. Додатковий тиск на ринок чинять дешевші цементи з Білорусі та Ірану. У "Цемросі" підкреслили, що іноземні компанії демпінгують ціни, опускаючи їх нижче за собівартість російського виробництва, через що експлуатація частини майданчиків стає економічно недоцільною.

Реальні причини глибші. Високі кредитні ставки загнали будівельну галузь у кризу – забудовники не можуть залучати фінансування, а населення не спроможне брати іпотеку. Санкції обмежили доступ до обладнання та технологій,

– пишуть про ситуацію у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Цікаво! "Цемрос" займає 33% ринку та щорічно випускає майже 21 мільйон тонн продукції. До складу холдингу входять 18 заводів та 30 кар'єрів у 13 регіонах. Із жовтня 2025 року "Цемрос" перевів своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень на тлі економічних проблем.

Проблеми бізнесу в Росії