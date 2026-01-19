Укр Рус
19 січня, 17:00
Тисне економічна криза: найбільший виробник цементу в Росії зупиняє заводи

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Холдинг "Цемрос" зупинив роботу заводів у Білгородській та Ульянівській областях через зниження попиту на цемент.
  • Причинами кризи є спад житлового будівництва, дешеві імпортні цементи з Білорусі та Ірану, високі кредитні ставки та санкції, що обмежують доступ до технологій.

Холдинг "Цемрос" заморозив цементні підприємства у двох областях, а до цього перевів своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень. Загалом бізнес і промисловість в Росії зараз переживають не найпростіші часи.

Чому "Цемрос" заморожує роботу заводів?

Виробник цементу зупинив два підприємства у Білгородській та Ульянівській областях, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ РБК.

Представник компанії також розповів, що завод, розташований у Липецькій області, перевели на обмежений режим виробництва – тепер там працюють лише цехи з помелу та упаковки, а також лабораторії. 

Причиною цих рішень стало різке зниження попиту на цемент через спад житлового будівництва. Додатковий тиск на ринок чинять дешевші цементи з Білорусі та Ірану. У "Цемросі" підкреслили, що іноземні компанії демпінгують ціни, опускаючи їх нижче за собівартість російського виробництва, через що експлуатація частини майданчиків стає економічно недоцільною.

Реальні причини глибші. Високі кредитні ставки загнали будівельну галузь у кризу – забудовники не можуть залучати фінансування, а населення не спроможне брати іпотеку. Санкції обмежили доступ до обладнання та технологій,
– пишуть про ситуацію у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Цікаво! "Цемрос" займає 33% ринку та щорічно випускає майже 21 мільйон тонн продукції. До складу холдингу входять 18 заводів та 30 кар'єрів у 13 регіонах. Із жовтня 2025 року "Цемрос" перевів своїх співробітників на чотириденний робочий тиждень на тлі економічних проблем.

Проблеми бізнесу в Росії

  • У Росії ресторани масово закриваються, зокрема суші-бари та піцерії, через зростання витрат, регіональні обмеження та перехід на доставку. Натомість, чайхани, які відкривають мігранти, стали популярнішими.

  • Попит на б'юті-послуги в Росії у грудні 2025 року скоротився на 25-30% через економічні труднощі та зростання вартості життя.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.

  • П'ять великих виробників алкоголю в Росії повідомили торгові мережі про підвищення відпускних цін на свою продукцію з 1 січня 2026 року. Усе через зростання акцизу, інфляцію та підвищені податки, які Путін впровадив для перекриття діри в бюджеті. Ціни на алкоголь в Росії зростуть на 10 – 17%.