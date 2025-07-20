Спасет от выгорания: как четырехдневная рабочая неделя может помочь украинцам

Недавно Польша ввела четырехдневную рабочую неделю. HR-специалисты считают, что это может реально повысить производительность работников.

Что думают HR-специалисты о 4-дневной рабочей неделе?

4-дневная рабочая неделя поможет, если придерживаться определенных правил, сообщает 24 Канал.

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По мнению эксперта по рынку труда и подбору персонала Валентины Гаврюшенко, это должна быть работа:

с четкими KPI;

понятными задачами;

сохранением зарплаты.

В таком формате уже работают некоторые ИТ-компании, например MacPaw, Readdle, Don't Panic. Они уже показали, что при таком формате люди лучше концентрируются, меньше выгорают и не теряют в результатах.

Вернет ли 4-дневная рабочая неделя людей в офисы?

В некоторых случаях такой формат может даже вернуть людей в офисы, ведь сейчас многие работники выбирают дистанционную работу. Для этого нужно:

внедрение гибких смен (4×10 часов вместо 5×8);

ротационный подход (часть работников – 4 дня, часть – 5);

автоматизация процессов, которая позволяет уменьшить физическое присутствие без потери производительности.

Для многих работников уже важной стала возможность работать с любого удобного места, особенно для тех, кто уже доказал свою эффективность в дистанционном режиме. Для большинства сейчас ключевое – не "где", а "как" и "с каким содержанием". Поэтому 4-дневка может работать классно, но как часть большей культуры доверия и гибкости, а не просто как способ заманить обратно в помещение, – говорит експертка.

Резюмируя, Валентина Гаврюшенко подчеркивает, что 4-дневный рабочий график – это не о "меньше работать", а о "работать иначе", с уважением к человеческому ресурсу.