Копирайтер – самая конкурентная вакансия?

При медианной зарплате в 12 500 гривен такая вакансия в среднем собирает 93 откликов – больше, чем любая другая. За последний год конкуренция в этой сфере заметно выросла, говорится в отчете аналитиков OLX Работа за июнь, передает 24 Канал.

Какие вакансии популярны?

В топ-5 вакансий с наибольшим количеством отзывов на одно предложение также вошли:

Супервайзер – 61 отклик (медианная зарплата 34 900 гривен).

Оператор чата – 42 отклика (27 000 гривен).

Менеджер – 37 отзывов (22 500 гривен).

Контент-менеджер – 35 отзывов (15 000 гривен).

Также украинцы активно откликаются на предложения для промоутеров (31 отзыв, зарплата – 7750 гривен), упаковщиков (28 отзывов, 20 000 гривен), менеджеров интернет-магазина (25 отзывов, 22 500 гривен) и менеджеров по работе с клиентами (21 отзыв, 22 500 гривен).

Какие сферы самые привлекательные?

В общем, в рейтинге преобладают должности из сфер фриланса или дистанционной работы. Именно эти направления имеют низкий порог входа, а также ассоциируются с более гибкими условиями труда.

Заметьте. Если сравнивать с 2024 годом, список популярных вакансий изменился незначительно. Та же вакансия копирайтера – снова на первом месте. А вот конкуренция за должности менеджера интернет-магазина, наоборот, уменьшилась – в 2024-м было 73 отклика на одно объявление, сейчас – 25.