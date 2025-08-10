Копірайтер – найконкурентніша вакансія?

При медіанній зарплаті у 12 500 гривень така вакансія в середньому збирає 93 відгуки – більше, ніж будь-яка інша. За останній рік конкуренція у цій сфері помітно зросла, ідеться в звіті аналітиків OLX Робота за червень, передає 24 Канал.

Дивіться також Липень став рекордним для ІТ-вакансій в Україні: понад 7200 пропозицій роботи

Які вакансії популярні?

До топ-5 вакансій з найбільшою кількістю відгуків на одну пропозицію також увійшли:

Супервайзер – 61 відгук (медіанна зарплата 34 900 гривень).

Оператор чату – 42 відгуки (27 000 гривень).

Менеджер – 37 відгуків (22 500 гривень).

Контент-менеджер – 35 відгуків (15 000 гривень).

Також українці активно відгукуються на пропозиції для промоутерів (31 відгук, зарплата – 7750 гривень), пакувальників (28 відгуків, 20 000 гривень), менеджерів інтернет-магазину (25 відгуків, 22 500 гривень) та менеджерів по роботі з клієнтами (21 відгук, 22 500 гривень).

Які сфери найпривабливіші?

Загалом, у рейтингу переважають посади зі сфер фрилансу або дистанційної роботи. Саме ці напрямки мають низький поріг входу, а також асоціюються з більш гнучкими умовами праці.

Зауважте. Якщо порівнювати з 2024 роком, список популярних вакансій змінився незначно. Та ж вакансія копірайтера – знову на першому місці. А ось конкуренція за посади менеджера інтернет-магазину, навпаки, зменшилася – у 2024-му було 73 відгуки на одне оголошення, нині – 25.