Главный технолог Amazon Robotics Тай Брейди заявляет, что в течение следующих пяти лет этот показатель, вероятно, достигнет всех 100%. В то же время потребность компании в живой рабочей силе видоизменится, но не исчезнет.

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Заменят ли роботы людей

Тай Брейди выступил в хабе Amazon вблизи Бостона, США, где компания представила свои последние наработки роботов, дронов и технологии картографии журналистам.

Так, робототехнический отдел гиганта электронной коммерции сейчас испытывает огромную роботизированную руку – машину, которая может передвигаться по складам рядом с людьми и собирать предметы перед их упаковкой. Кроме того, уже в следующем году Amazon планирует приступить к доставке заказов в США беспилотниками.

В Amazon Robotics отказались назвать, насколько инвестиции компании в такие технологии помогут снизить затраты. При этом персонал быстро отклонил вопрос, когда машины заменят их человеческие аналоги, ведь с развитием технологий было создано около 700 новых специальностей.

Работа обязательно видоизменится, но потребность в людях будет существовать всегда,

– заверил Тай Брейди.

В то же время, во внутреннем меморандуме от прошлого года Amazon констатирует, что до 2024 года может прекратить найм людей на свои склады в США. По состоянию на сегодняшний день ритейлер использует 520 тысяч мобильных роботов, скользящих складами компании, – это вдвое больше машин, чем у Amazon было еще в прошлом году.

Кроме того, гигант электронной коммерции установил около 1 тысячи роботизированных рук предыдущей версии для сортировки посылок на собственных мощностях в США и странах Европы.

К слову, Amazon также планирует доставить около 500 миллионов посылок с помощью дронов до конца 2030 года, что частично заменит потребность компании в курьерах и водителях. При этом, это небольшой процент, если брать во внимание общее количество в 5 миллиардов пакетов, которые ритейлер доставляет ежегодно.

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