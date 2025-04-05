Претензии к Apple

В частности, система заставляет разработчиков приложений перегружать пользователей многочисленными всплывающими сообщениями, что затрудняет взаимодействие с программами. Поэтому, французский орган признал метод внедрения ATT "чрезмерным" и таким, нарушающим антимонопольные нормы, хотя саму идею системы не считает проблемной, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Apple готовит серьезные изменения в интерфейсе большинства своих операционных систем

Реакция на решение

Apple не согласилась с вердиктом и заявила, что регулятор не уточнил, какие конкретно изменения необходимо внести в ATT. Компания отметила, что эта система способствует большему контролю пользователей над их приватностью через прозрачные и простые инструкции.

В то же время объединение рекламных ассоциаций, которое инициировало жалобу, требует немедленно прекратить работу ATT и пересмотреть ее, утверждая, что изменения, введены в 2021 году, значительно снизили их доходы.

Контекст и дальнейшие шаги

Дело было возбуждено после жалоб рекламодателей, которые считают, что Apple ставит себя в привилегированное положение по сравнению с другими участниками рынка.

Справочно. Расследование является частью более широкой проверки, что продолжается в нескольких странах Европы, в частности в Германии, Польше, Италии и Румынии. Эти проверки могут вызвать дополнительное давление на технологического гиганта.