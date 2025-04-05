Претензії до Apple

Зокрема, система змушує розробників додатків перевантажувати користувачів численними спливаючими повідомленнями, що ускладнює взаємодію з програмами. Тож, французький орган визнав метод впровадження ATT "надмірним" і таким, що порушує антимонопольні норми, хоча саму ідею системи не вважає проблемною, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Реакція на рішення

Apple не погодилася з вердиктом і заявила, що регулятор не уточнив, які конкретно зміни необхідно внести до ATT. Компанія наголосила, що ця система сприяє більшому контролю користувачів над їх приватністю через прозорі та прості інструкції.

Водночас об'єднання рекламних асоціацій, яке ініціювало скаргу, вимагає негайно припинити роботу ATT та переглянути її, стверджуючи, що зміни, запроваджені у 2021 році, значно знизили їх доходи.

Контекст та подальші кроки

Справу було порушено після скарг рекламодавців, які вважають, що Apple ставить себе в привілейоване становище порівняно з іншими учасниками ринку.

Довідково. Розслідування є частиною більш широкої перевірки, що триває в кількох країнах Європи, зокрема в Німеччині, Польщі, Італії та Румунії. Ці перевірки можуть спричинити додатковий тиск на технологічного гіганта.