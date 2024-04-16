Ритейлер "Ашан" опроверг информацию об уходе с российского рынка. Компания планирует продолжать свою деятельность в России и развивать сеть.

Что происходит с “Ашан”

"Ашан ритейл Россия" утверждает, что не планирует прекращать деятельность на территории страны-агрессора и даже собирается развивать новые направления работы, передают российские СМИ.

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Соответствующее заявление "Ашан" сделал на фоне последних новостей о сделках на рынке недвижимости. Ранее стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, завершила сделку по продаже российских активов.

! "Ашан" отмечает, что сделки третьих компаний по смене учредителей никак не влияют на деятельность ритейлера.

Компания напоминает, что разделение прав собственности на объекты недвижимости "Ашана" в России произошло еще в 2012 году: с тех пор права собственности на торговые галереи в собственных объектах ритейлера были оформлены на другую компанию.

Смена учредителей, как и любые другие структурные или организационные изменения, происходящие в сторонних компаниях, никак не влияют на деятельность компании "Ашан" в России,

– утверждают в компании.

Ритейлер также напоминает, что с 2023 года "Ашан ритейл Россия" работает на российском рынке автономно от материнской компании.

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