Атака украинских дронов: последствия для российского производителя микросхем
21 октября 2024, 19:30Читати новину українською
Крупный российский производитель микросхем останавливает работу из-за атак украинских дронов. Более того, этот завод играет важную роль в военной промышленности России.
Атаки украинских дронов на российские заводы
Крупный российский производитель микросхем, завод "Кремний Эл", расположенный в Брянской области, приостановил свое производство из-за атаки украинских дронов. По информации пресс-службы предприятия, в результате атаки произошло нарушение энергоснабжения.
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Кроме того, атака привела к повреждению объектов, которые обеспечивают спеценергетикой, а также прервала технологические производственные цепи.
- В то же время в ночь на 20 октября беспилотники атаковали крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ, расположенный в Дзержинске Нижегородской области.