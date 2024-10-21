Атака украинских дронов: последствия для российского производителя микросхем

21 октября 2024, 19:30
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Автор: Екатерина Добровольская

Крупный российский производитель микросхем останавливает работу из-за атак украинских дронов. Более того, этот завод играет важную роль в военной промышленности России.

Атаки украинских дронов на российские заводы

Крупный российский производитель микросхем, завод "Кремний Эл", расположенный в Брянской области, приостановил свое производство из-за атаки украинских дронов. По информации пресс-службы предприятия, в результате атаки произошло нарушение энергоснабжения.

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Кроме того, атака привела к повреждению объектов, которые обеспечивают спеценергетикой, а также прервала технологические производственные цепи.

  • В то же время в ночь на 20 октября беспилотники атаковали крупнейший в России завод по производству взрывчатых веществ, расположенный в Дзержинске Нижегородской области.

Что известно о заводе имени Свердлова

Завод имени Свердлова находится под санкциями ЕС и США. На этом предприятии российские производители изготавливают взрывчатые вещества, артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе управляемые авиабомбы (КАБы), боевые части для кумулятивных противотанковых ракет, а также боеголовки для систем противовоздушной обороны.