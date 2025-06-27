Электромобили снова без налогов: пока могут продлить льготы, сколько это стоит бюджету

В Украине предлагают сохранить льготный режим на ввоз электромобилей. В частности, оставят освобождение от НДС, акциза и ввозной пошлины. Соответствующий законопроект уже подали в Верховную Раду.

На какой срок хотят продлить льготы

Документ предусматривает, что нулевые ставки будут действовать как минимум до завершения военного положения и еще год после его отмены, передает 24 Канал.

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Авторы инициативы отметили, что продление льгот будет делать электротранспорт доступным для украинцев, будет способствовать развитию инфраструктуры зарядных станций, побуждать малый бизнес, и снижению выбросов.

Потери бюджета из-за льгот

В то же время стоимость этих льгот для бюджета уже исчисляется сотнями миллионов долларов. Только за 5 месяцев 2025 года в Украину ввезли более 40 тысяч электромобилей на сумму примерно 810 миллионов долларов.

Важно. Из-за налоговых льгот государственный бюджет недополучил около 260 миллионов долларов. В 2024 году сумма потерь составила примерно 396 миллионов долларов. Всего за полтора года – это около 656 миллионов долларов.

Критики законопроекта также отмечают, что большинство владельцев электрокаров – это не малообеспеченные граждане, а покупатели премиальных авто, которые пользуются бесплатной зарядкой дома по субсидированному тарифу. При этом электромобили не платят акцизов, которые идут на ремонт и строительство дорог.