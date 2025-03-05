Правительство расширило бронирование для мобильных операторов и интернет-провайдеров
Мобильные операторы и интернет-провайдеры получили возможность бронировать работников бригад, которые строят энергоустойчивые сети. Новые правила помогут ускорить строительство сетей энергонезависимой технологии xPON.
Какие работники подлежат бронированию
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, ссылаясь на обновленные правительственные постановления, информирует 24 Канал.
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Согласно новым правилам, бронированию подлежат работники:
- провайдеров, которые разворачивают xPON-сети и имеют годовой план строительства;
- операторов, возводящих энергоустойчивые сети вдоль автодорог и национальных дорог.
Заметьте. Для этого компании должны входить в перечень критически важных предприятий, который формирует Минцифра. Сейчас министерство разрабатывает критерии, по которым предприятия смогут попасть в этот список.
Почему это важно
Создание надежных интернет-сетей и мобильной связи, устойчивых к обесточиванию, является приоритетной задачей. После обсуждения с представителями телеком-отрасли мы инициировали изменения в порядок бронирования работников, и правительство их поддержало,
– отмечают в Минцифре.
Принятые изменения будут способствовать ускорению строительства сетей xPON, которые остаются работоспособными даже во время обстрелов и отключений электроэнергии. Это поможет обеспечить стабильную связь для критически важных предприятий и государственных учреждений.