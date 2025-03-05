Правительство расширило бронирование для мобильных операторов и интернет-провайдеров

Мобильные операторы и интернет-провайдеры получили возможность бронировать работников бригад, которые строят энергоустойчивые сети. Новые правила помогут ускорить строительство сетей энергонезависимой технологии xPON.

Какие работники подлежат бронированию

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации, ссылаясь на обновленные правительственные постановления, информирует 24 Канал.

Смотрите также Бронирование от мобилизации: что изменилось для работников в марте 2025 года

Согласно новым правилам, бронированию подлежат работники:

провайдеров, которые разворачивают xPON-сети и имеют годовой план строительства;

операторов, возводящих энергоустойчивые сети вдоль автодорог и национальных дорог.

Заметьте. Для этого компании должны входить в перечень критически важных предприятий, который формирует Минцифра. Сейчас министерство разрабатывает критерии, по которым предприятия смогут попасть в этот список.

Почему это важно

Создание надежных интернет-сетей и мобильной связи, устойчивых к обесточиванию, является приоритетной задачей. После обсуждения с представителями телеком-отрасли мы инициировали изменения в порядок бронирования работников, и правительство их поддержало,

– отмечают в Минцифре.

Принятые изменения будут способствовать ускорению строительства сетей xPON, которые остаются работоспособными даже во время обстрелов и отключений электроэнергии. Это поможет обеспечить стабильную связь для критически важных предприятий и государственных учреждений.