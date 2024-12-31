Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОпендатаЬот.ua. При этом цена различается в зависимости от региона.

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Так, самые дорогие деревья в этом году были проданы:

в Закарпатской области - средняя стоимость составила 918 гривен,

самые дешевые - в Харьковской – 92 гривны.

При этом отмечают, что в прошлом году самые дорогие елки были на Киевщине - 414 гривен, а самые дешевые - на Житомирщине – 95 гривен.

В войну продажи упали

По данным портала, с начала полномасштабной войны продажи новогодних деревьев упали вдвое. В 2021 году продать удалось 445 тысяч деревьев, а уже в 2022 году - только 206 тысяч.

Правда, прошлом году объемы продаж выросли на 20% - до 247,5 тысяч. А в этом году лесхозы планируют реализовать около 200 тысяч новогодних деревьев.

"44,5 тыс. деревьев легальных елок уже продано по состоянию на начало декабря", – говорится в сообщении.

Нелегальная вырубка елок

До 9 декабря этого года зафиксировали 402 случая незаконной вырубки новогодних деревьев. Это вдвое больше, чем за весь новогодний сезон в прошлом году.

И показатели являются не самыми высокими. Например, в 2021 году был зафиксирован рекорд по незаконным вырубками - 1932 случая. Уточняют, что речь как о единичных спиленных деревьях, так и о массовых вырубках.

Выращивание елок

Также ресурс указывает статистику по выращиванию деревьев. Так, 1,07 миллионов хвойных вырастили лесхозы на специальных плантациях в этом году. Это вдвое меньше, чем в 2021 году - 2,05 миллиона деревьев. Из них 52% - сосны, еще 44% - елки. Остальные 4,5% - другие породы хвойных.

Больше всего деревьев для продажи вырастили в лесах Винницкой и Житомирской областей - 20% и 16% соответственно.