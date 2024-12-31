Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оpendatabot.ua. При цьому ціна різниться залежно від регіону.

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Так, найдорожчі дерева цьогоріч були продані:

в Закарпатській області — середня вартість склала 918 гривень,

найдешевші — у Харківській – 92 гривні.

При цьому зазначають, що минуого року найдорожчі ялинки були на Київщині — 414 гривень, а найдешевші — на Житомирщині – 95 гривень.

У війну продажі впали

За даними порталу, від початку повномасштабної війни продажі новорічних дерев впали вдвічі. У 2021 році продати вдалось 445 тисяч дерев, а вже у 2022 році — лише 206 тисяч.

Щоправда, торік обсяги продажу зросли на 20% — до 247,5 тисяч. А цьогоріч лісгоспи планують реалізувати близько 200 тисяч новорічних дерев.

"44,5 тис. дерев легальних ялинок вже продано станом на початок грудня", – ідеться у повідомленні.

Нелегальна вирубка ялинок

До 9 грудня цього року зафіксували 402 випадки незаконного вирубування новорічних дерев. Це вдвічі більше, ніж за весь новорічний сезон торік.

Та показники є ненайвищими. Наприклад, у 2021 році було зафіксовано рекорд за незаконними вирубками — 1932 випадки. Уточнюють, що мова як про одиничні спиляні дерева, так й про масові вирубки.

Вирощування ялинок

Також ресурс вказує статистику щодо вирощування дерев. Так, 1,07 мільйонів хвойних виростили лісгоспи на спеціальних плантаціях цьогоріч. Це удвічі менше, ніж у 2021 році — 2,05 мільйона дерев. З них 52% — сосни, ще 44% — ялинки. Решта 4,5% — інші породи хвойних.

Найбільше дерев для продажу виростили у лісах Вінниччини та Житомирщини — 20% та 16% відповідно.