Освобождение от налогов – среди привилегий: заработал Defence City для оборонных компаний

Defence City будет работать, как государственная политика для развития оборонного производства в Украине, в частности дронов. Одна компания уже получила статус резидента Defence City и получила ряд привилегий, таких как освобождение от нескольких налогов.

Какие привилегии дает Defence City бизнесу?

Минобороны предоставило статус резидента Defence City первой компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Бронирование 2026: помешает ли низкая зарплата за декабрь забронировать работника в январе

Это одно из крупнейших технологических производств, в частности дронов "Вампир", "Шрайков" и перехватчиков "Шахедов".

Таким образом заработал Defence City – системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского ОПК.

Резиденты после присоединения получают некоторые привилегии для развития производства:

освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования средств в развитие;

освобождение от земельного, имущественного и экологического налогов;

упрощенные таможенные процедуры;

специальные гарантии защиты информации и конфиденциальности предприятия во время действия режима;

государственную поддержку релокации и повышение защищенности производственных мощностей в случае необходимости.

Как предприятию ОПК стать резидентом Defence City?

Утвержденная Правительством процедура предусматривает подачу в Минобороны заявления о предоставлении статуса резидента Defence City и пакета документов, в частности:

Отчета о соответствии требованиям законодательства, финансовой и аудиторской отчетности; Информации об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

Документы подаются или в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи – по адресу admou@post.mil.gov.ua, или в бумажной форме – по почте по адресу 03168, г. Киев, проспект Воздушных сил Украины, 6.

По результатам обработки представленных документов Минобороны принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса резидента, или возвращении заявления без рассмотрения. В случае положительного решения – информация о резиденте вносится в реестр Defence City.

Что известно о производстве и экспорте оружия в Украине