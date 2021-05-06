Во Львове празднуют День города! В последние десятилетия Львов стал местом рождения брендов, которые за короткий промежуток времени стали известны по всей Украине и за ее пределами.

Львов – не только старинный город, где в воздухе вкусно пахнет кофе и шоколадом. Город богат талантами, которые благодаря уверености в своих силах и преданности делу смогли создать бренды, успех которых не дает покоя их конкурентам.

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Свиточ

Львовская кондитерская фабрика "Свиточ", которая с 1998 года входит в состав группы компаний Nestle SA, позиционирует себя как одно из старейших предприятий в кондитерской отрасли Украины.

Генеральный директор – Гузей Ярослав.

Чистая прибыль АО ЛКФ "Свиточ" в 2019 году – более 127 миллионов гривен.

Всего на предприятии работает более 1000 человек.

Логотип АО ЛКФ "Свиточ" / Фото Nestle

Как появился бренд "Свиточ" Исторически и брендово фабрика связывает себя с тем фактом, что в 1882 году итальянский кондитер Маурисио Брандштадтер основал во Львове собственную "кондитерскую", которая позже получила название "Бранка". Современное название бренда – "Свиточ" появилось в 1962 году во времена СССР.





Главный вход на фабрику "Свиточ" во Львове / Фото 032.ua

После запуска на фабрике новой линии по производству кофейных стиков Nescafe в 2009 году "Свиточ" из местной кондитерской фабрики превратилась в региональный производственный центр Nestle в сфере кондитерского производства и производства кофе. По информации компании, около 70% сырья для изготовления сладостей именно украинского производства.





Ассортимент фабрики "Свиточ" / Фото ЛГС

При поддержке бренда «Свиточ» с 2006 года во Львове ежегодно проводится праздник шоколада.

АО ЛКФ "Свиточ" на протяжении 2019 увеличило экспорт своей продукции до 27% от общего объема производства. Продукцию "Свиточ" поставляют для Nestle в Венгрии, Румынии, Польши, Великобритании, Литве и других странах Европы.

Львовская пивоварня

Основана в 1715 году, старейшее в Украине промышленное предприятие по производству пива.

Директор – Олийничук Алексей.

Мощность Львовского пивоваренного завода составляет 208 миллионов литров в год.

Количество работающих на заводе – более 250 человек.

Главные ворота пивоварни / Фото Carlsberg Ukraine

Что известно об истории Львовской пивоварни Во времена СССР пивоварня была одним из самых мощных производителей пива в УССР и называлась "Колос". В 1993 году предприятие было приватизировано, после чего пивоварня стала открытым акционерным обществом "Акционерная фирма "Колос". В 1999 году вошла в состав одной из крупнейших пивоваренных компаний мира Baltic Beverages Holding, а сейчас - Carlsberg Group.

По случаю 290-летия со дня основания Львовской пивоварни в 2005 году во Львове открыт первый в Украине музей пивоварения.

Помещение "Львиварни" – единственного музейно-культурного комплекса пивной истории в Украине / Фото Lvivarnya

В сентябре 2006 года в рамках празднования 750-летия со дня основания Львова на территории Львовской пивоварни было установлено самую высокую в мире пивную колонну. Наполненная пивом "Львовское Легенда", башня имела высоту 4,7 метра и объем 193,5 литров. Достижения зарегистрировано в "Книге рекордов Украины".

Логотип торговой марки «Львовское» / Фото Wikipedia

С января 2021 бренд "Львовское" стал новым Национальным спонсором сборной Украины по футболу.

Лимо

Частное акционерное общество "Львовский хладокомбинат" – одно из старейших предприятий в Украине, которая занимается производством и реализацией мороженого, а также замороженных полуфабрикатов.

Год основания – 1942.

Владельцем ЗАО "Львовский хладокомбинат" является бывший криминальный авторитет Богдан Копытко. Председатель правления – Халак Владимир Романович.

По данным финансовой отчетности, 2020 года компания заработала почти 251 миллионов гривен чистой прибыли.





Логотип ТМ "Лимо" / Фото Facebook

Как во Львове начали изготавливать мороженое? Мало кому известно, что появлению производителя холодных сладостей во Львове "помогла" немецкая оккупация. В 1942 году на окраине города немцы построили мощный холодильный комплекс площадью более 5000 квадратных метров. В холодильнике хранили запасы с неприкосновенного запаса: мороженые мясо, рыбу и фрукты. И только после войны в 1946 году на базе холодильнильного комплекса начали изготавливать мороженое.

На сегодняшний день ассортимент мороженого ТМ "Лимо" насчитывает более видов 150 продукции.



Мороженое ТМ "Лимо" / Фото Facebook

С 2010 года ЧАО "Львовский хладокомбинат" начало выпуск замороженных полуфабрикатов, а именно - пельменей и вареников. В дальнейшем освоено производство замороженных овощных смесей и ягод. Продукция компании экспортируется в Молдову, Грузию, Азербайджан, Кувейт, Израиль. Ассортимент ТМ "Лимо" / Фото Facebook Доля продукции ТМ "ЛИМО" в общеукраинском объеме по состоянию на конец 2015 года составила 18%, а в западном регионе Украины, где более известная и имеет постоянные рынки сбыта – около 60%. Интересно Рейтинг 30 лучших стартапов Украины в 2021 году Кормотех Крупнейший производитель кормов для домашних животных в Украине. Год основания – 2003, в результате инвестиций другого известного львовского бренда - дрожжевого завода "Энзим" – в размере 8,5 миллионов долларов.

– Совладелец и председатель наблюдательного совета "Кормотех" – Ростислав Вовк.

– По состоянию на 2019, в компании работает около 650 сотрудников. Продукция экспортируется в 37 стран.

Логотип "Кормотех" / Фото Facebook

Что известно о "Кормотех" В 2004 году компания вывела на украинский рынок первые бренды: КЛУБ 4 ЛАПЫ, ГАВ !, МЯУ! В 2019 году ассортимент компании насчитывал уже более 500 позиций. Компания выпускает продукцию под собственными торговыми марками, а также продукцию для торговых сетей Украины под их собственными торговыми марками (для АТБ-Маркет – Cat & Go, ТМ "Своя линия" и т.д.).

Ассортимент кормов для животных от "Кормотех" / Фото Dajlapu

В 2005 году состоялось официальное открытие первого в Украине завода по производству сухих кормов для кошек и собак в селе Прылбычи (Яворовский район Львовской области).

Производственные помещения завода "Кормотех" в селе Прылбычи / Фото USCC

В 2018 году компания начала строительство первого завода за рубежом – в Литве.



Завод "Кормотех" в Литве / Фото Kormotech

Сейчас Kormotech – единственный украинский производитель питания для кошек и собак, который входит в мировой рейтинг petfood-отрасли, где занимает 61 место. Продукция экспортируется в 37 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки

Электрон

"Электрон" – многоотраслевая корпорация по производству продукции научно-технического, промышленного и бытового назначения.

Год основания – 1918.

– Президент концерна, председатель правления – Бубес Юрий Григорьевич.

Логотип компании "Электрон" / Фото Investinlviv

Что производит "Электрон" В советское время завод производил не только телевизоры, но и широкого спектра детали для военно-промышленного комплекса.



"Электрон" – акционерное общество, акции которого зарегистрированы под №1 в Украине. Современный "Электрон" активно развивается как машиностроительная корпорация. В 2011 году было создано ООО Совместное украинский-немецкое предприятие "Электронтранс" корпорацией "Электрон", фирмой TransTec Vetschau GmbH (Германия) и ООО "Автотехнопроект". Большое количество специалистов кадрового и конструкторского состава ООО СП "Электронтранс" было приглашено именно с уничтоженного российским бизнесом другого известного львовского бренда "Львовский автобусный завод".

На современном этапе развития машиностроительной корпорации "Электрон" производственные мощности позволяют изготавливать 100 трамваев или 100 троллейбусов или электробусов в год.



Электрон T5L64 является первым 100% низкопольный трамвай, изготовленный в Украине / Фото Wikipedia

Продукцию львовского бренда "Электрон" можно увидеть и на дорогах других городов Украины.



Трамвайный вагон Электрон T5B64 в Киеве / Фото W ikipedia

В сентябре 2020 концерн "Электрон", Львовский городской совет, ЛКП "Львовэлектротранс" и концерн частных перевозчиков "Екопастранс" подписали меморандум, предусматривающий закупку городом 250 электробусов, из которых 200 единиц закупят частные перевозчики.



Электробус "Электрон" / Фото Eltrans Electron

SoftServe

Львовская ИТ компания, которая работает в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг.

Год основания – 1993.

– Председатель Совета директоров компании – Ярослав Любинець.

– По данным Forbes , в 2019 году выручка компании составила 7 миллиардов гривен.



Логотип Softserve / Фото Facebook

Что следует знать о SoftServe ? SoftServe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и входит в тройку крупнейших ИТ-компаний Украины. Более 8000 сотрудников работают в европейских и американских офисах компании, расположенных в 12 странах мира.



Главные офисы компании можно найти во Львове и Остине (штат Техас, США). Разработческие центры компании расположены во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Софии (Болгария) и Вроцлаве, Белостоке, Гливице, Варшаве (Польша).



Офис SoftServe в городе Львов / Фото Tvoe Misto

В 2018 году компания вошла в рейтинг лучших мировых аутсорсинговых компаний по версии ассоциации IAOP – Global Outsourcing 100. SoftServe второй по размерам работодатель в украинской IT-индустрии.

В сентябре 2020 SoftServe пережила хакерскую атаку , после которой взломщики выложили на всеобщее обозрение 13 ТБ информации, включая персональные данные сотрудников компании. Однако сентябрь и октябре 2020 стали рекордными по приросту кадров для SoftServe. За первые два месяца осени компания наняла более 500 новых работников в Украине, что является рекордным показателем за всю историю компании.





Офисные помещения SoftServe / Фото Lviv

Для подготовки кадров компания запустила собственные курсы программирования SoftServe IT Academy.

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! FEST

Сеть концептуальных авторских ресторанов и направлений.

Год основания – 2007.

Владельцы – Андрей Худо, Дмитрий Герасимов, Юрий Назарук.

Логотип холдинга! FEST / Фото Facebook

Какие заведения входят в холдинг! FEST? На сегодня существует сеть учреждений в различных оригинальных стилях и форматах: ресторан "Крыивка", "Очень высокая кухня", "Мазох-cafе", Открытая кофейня "Диана на Рынке", Галицкий еврейский трактир "Под Золотой Розой", ресторан-музей "Гасовая лампа", "Opera Underground", "Самая дорогая ресторация Галичины", "Grand Cafe Leopolis", "Львовская мастерская шоколада" и ее магазины, "Форель, хлеб и вино", "Дом легенд", "Почта на Друкарской", "Львовская шахта кофе", сувенирная лавка "Львовские поделки", "Первый львовский гриль-ресторан мяса и справедливости", "Городская пекарня штруделей и сырников", "Реберная под Арсеналом", театр пива "Правда", "П'яная вишня", "Дзыга", магазин "Авиация Галичины", сеть магазинов "Два шага от дома", сеть пекарен "Братванка".

Первым заведением сети стала известна во Львове "Крыивка", для открытия которой учредителям пришлось даже закладывать квартиры.



Ресторан "Крыивка" / Фото Tvoe Misto

Кроме ресторанного бизнеса, холдинг активно занимается гостиничным и туристическим направлениям.



Отель "!FEST" во Львове из кортеновой стали / Фото Hmarochos

Также холдинг активно продвигает собственный бренд одежды "Авиация Галичины".

Логотип бренда "Авиация Галичины" / Фото Aviatsiya Halychyny

Занимается издательским делом в самом активном издательстве украинского медиапространства – "Издательство Старого Льва".



Книжный магазин-кофейня "Издательства Старого Льва" / Фото Mayak

Лозунгом компаниии является выражение: "Борьба продолжается ..."

Lviv Croissants

Национальная франчайзинговая сеть пекарен с монопродуктом "Круассан".

Год основания - 2010, старт продаж франшиз – 2015.

Основатель – Андрей Галицкий.

Юридическое название "Фаст Фуд Франчайзинг Групп", ООО. Руководитель – Юрий Романович Загродский.



Логотип ТМ "Lviv Croissants" / Фото Lviv Croissants

Львовские круассаны – это 103 пекарни, работающие в 41 городе Украины. Компания относится к числу наиболее успешных и узнаваемых отечественных франшиз. В 2016 компания получила международную премию (по итогам года) в номинации "Открытие года".

Концепция сети – продажа свежеиспеченных, больших круассанов с различными сладкими и сытными начинками, изготовленными из натуральных ингредиентов.

Круассаны ТМ "Lviv Croissants" / Фото Lviv Croissants

Летом 2020 в Черкассах открылся первое в Украине заведение франшизы в формате Drive.



Помещение LC Drive в Черкассах / Фото Vycherpno

Компания Lviv Croissants стала одной из крупнейших по продажам франшиз в 2018 году среди украинских компаний.

Oksana Mukha

Львовский бренд одежды, в основном популярен свадебной и вечерней модой.

Год основания – 2006.

Основатель – Оксана Муха, на основе семейного бизнеса – компании "Галвестмода".

Логотип ТМ "OKSANA MUKHA" / Фото Facebook

Как создали бренд Oksana Mukha Сначала платья бренда покупали в Польше, Германии, Италии. С 2006 года модельер начала сотрудничать с калифорнийской компанией Diamond Bridail Gallery.



Сейчас бутики бренда открыты во Франции, Австралии, Узбекистане, Чехии, Канаде, Литве, Италии, Польши, Германии, России, Белоруссии, Латвии, Казахстане, Эстонии и других странах. В октябре 2009 года Оксана Муха представила в Париже 10 свадебных моделей, 5 из которых были показаны на подиуме в Лувре.

Модели ТМ "OKSANA MUKHA" / Фото Talents Collection

Сегодня дочь Оксаны Мухи - Екатерина (Яловая) является официальным лицом компании "Oksana Mukha".



Екатерина Яловая в одежде Oksana Mukha / Фото Moda314