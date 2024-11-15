В Индии появился конкурент Netflix: две компании объединили медийные активы

Корпорация Walt Disney завершила слияние своих индийских активов с компанией Reliance Industries на общую сумму 8,5 миллиарда долларов. Они создали новую компанию, которая может составить конкуренцию Netflix.

Что известно о новой компании

Новая компания, названа JioStar, разделена на три подразделения, каждое из которых управляется отдельным генеральным директором, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В состав JioStar вошли:

развлекательный сегмент, объединивший телеканалы Reliance's Colours и Disney's Star;

цифровое направление с платформами JioCinema и Hotstar;

спортивное подразделение.

Кто будет руководить JioStar

Слияние превратит JioStar в крупнейшего игрока индийского рынка развлечений, в состав которого будут входить 120 телеканалов и два стриминговых сервиса.

Кто возглавит подразделения компании:

Бывший руководитель Google и нынешний глава JioCinema Киран Мани, возглавит цифровое направление JioStar.

Развлекательным подразделением будет руководить Кевин Ваз, топ-менеджер Viacom 18 Media, принадлежащей Reliance.

Спортивный сегмент возглавит Санджог Гупта, ранее руководивший спортивными операциями Disney в Индии.

Обратите внимание! Новая компания будет соревноваться с такими гигантами, как Sony, Netflix и Amazon.