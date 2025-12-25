120 миллиардов: xAI Илона Маска и другие компании-гиганты залезли в долги из-за ИИ
- Технологические гиганты взяли кредиты на 120 миллиардов долларов для строительства дата-центров для ИИ, в частности Meta и xAI.
- Meta заключила крупнейшую сделку на 30 миллиардов долларов, а xAI Маска привлекает 20 миллиардов, включая 12,5 миллиардов долларов долга для покупки и аренды графических процессоров Nvidia.
Крупнейшие технологические гиганты мира взяли кредитов на около 120 миллиардов долларов на строительство дата-центров для искусственного интеллекта. Среди них – Meta Цукерберга и xAI Илона Маска.
Какие компании брали кредиты?
Финансовые институты предоставили не менее 120 миллиардов долларов в виде долгового и акционерного капитала для дата-центров ИИ, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.
- Meta завершила крупнейшую сделку по частному кредитованию дата-центров на 30 миллиардов.
- Среди сделок Oracle: около 13 миллиардов инвестиций от Blue Owl и JPMorgan в SPV, долговой пакет на 38 миллиардов для двух дата-центров, заем на 18 миллиардов для объекта в Нью-Мексико.
- Компания xAI Маска строит подобную структуру в рамках привлечения 20 миллиардов, включая до 12,5 миллиардов долларов долга. Средства используют для покупки графических процессоров Nvidia и их аренды для xAI.
Вместе с этим не все крупные компании присоединились к этой тенденции. Google, Microsoft и Amazon, которые имели большой бизнес дата-центров еще до бума ИИ, продолжают финансировать строительство за счет собственной наличности.
