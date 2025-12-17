Известный режиссер и создатель "Аватара" официально стал миллиардером
- Джеймс Кэмерон стал миллиардером с личным капиталом в 1,1 миллиарда долларов, благодаря успеху фильмов "Аватар".
- Фильмы Кэмерона, включая "Терминатор", "Чужие", "Титаник" и "Аватар", заработали почти 9 миллиардов долларов в мировом прокате.
Джеймс Кэмерон официально стал миллиардером за несколько дней до выхода в кинотеатрах его фильма "Аватар: Огонь и пепел". Сейчас список кинематографистов, достигших статуса миллиардера, довольно короткий и не превышает 10 человек.
Какое состояние имеет Джеймс Кэмерон?
Личный капитал известного режиссера оценивают в 1,1 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Он вошел в список миллиардеров за несколько дней до выхода третьего фильма в блокбастере "Аватар", который включает "Аватар" 2009 года (самый кассовый фильм всех времен с 2,9 миллиардами долларов) и "Аватар: Путь воды" 2022 года (третий самый кассовый фильм всех времен с 2,3 миллиардами долларов).
Начиная с 1980-х годов с "Терминатора" и "Чужих" и продолжая "Титаником" и "Аватар", фильмы Кэмерона вместе заработали почти 9 миллиардов долларов в мировом прокате, а его доля в этих доходах составляет основную часть личного капитала.
Это ставит Кэмерона в чрезвычайно короткий список кинематографистов, которые достигли статуса миллиардера, включая:
- Джорджа Лукаса;
- Стивена Спилберга;
- Питера Джексона;
- Тайлера Перри.
Forbes оценивает, что Кэмерон может заработать по меньшей мере 200 миллионов долларов на "Аватаре: Огонь и пепел", если фильм оправдает высокие ожидания относительно кассовых сборов.
Новости о мировых миллиардерах
Илон Маск установил новый рекорд, имея состояние более 600 миллиардов долларов, благодаря росту акций SpaceX, где он владеет 42% акций. Маск также имеет значительные доли в Tesla и xAI Holdings, что значительно увеличили его капитал, приближая его к статусу первого в мире триллионера.
В 2025 году количество миллиардеров выросло на 8,8%, достигнув почти 3 000 человек, благодаря бизнес-инновациям и наследованию имущества. Состояние миллиардеров, которые инвестировали в технологический сектор, выросли на 23,8%, а в финансовых услугах на 17%, обусловлено восстановлением криптовалют.
Дональд Трамп-младший увеличил свое состояние в шесть раз за год, достигнув 300 миллионов долларов, благодаря криптовалютному бизнесу.
А Эрик Трамп значительно увеличил свое состояние через инвестиции в криптовалюту, в частности в компании American Bitcoin и World Liberty Financial. Его состояние оценивается в 750 миллионов долларов, и он продолжает получать прибыль от новых лицензионных сделок из разных стран, включая Дубай и Саудовскую Аравию.