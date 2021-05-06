McDonalsd's основали два брата Ричард и Морис Макдональды. Но известной на весь мир компании сделал Рэй Крок.

Он родился в 1902 году в эмигрантов из Чехословакии. От продавца бумажных стаканов и джазового музыканта Рэй Крок стал тем, кто создал самый известный и успешный ресторан быстрого питания в мире.

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Знакомство с Макдональдами

В 1954 году, в возрасте 52 лет, Рэй Крок ездил по городам в поисках кому продать мульти-смесители Prince Castle. Так он наткнулся на маленький ресторан гамбургеров Ричарда и Мориса Макдональда в Сан-Бернардино, штат Калифорния.

Братья Макдональды в 1948 году / Фото Vintage Everyday

В заведении подавали гамбургеры, картофель фри, безалкогольные напитки и молочные коктейли . Эти два брата стали одними из лучших клиентов Крока, когда приобрели несколько его мульти-смесителей .

Рэй Крок увидел в этом маленьком заведении большие перспективы. И предложил братьям свою помощь в расширении бизнеса. Так он стал национальным агентом, начав новую эру франчайзинга .

Первый McDonald's

Первое заведение открыли в 1955 году в городе Де-Плейн, штат Иллинойс. Это был настоящий успех и именно с этого ресторана началась корпорация McDonald's, которую мы знаем сегодня. Через шесть лет Шаг выкупил бизнес у братьев-основателей за 2,7 миллиона долларов.

В 1965 году в США было уже более 700 ресторанов , которые работали как франшизы. Крок давал право на открытие только одного ресторана в определенных локациях. Так он хранил возможность контроля и поддерживал одинаковое качество обслуживания во всех ресторанах. В то же время условия для франшизы были чрезвычайно выгодными – всего 1,9% комиссии с продажи без взимания первоначальных взносов.



Один из первых ресторанов McDonald's в 1950-х

Потребители на первом месте

Доступность . Рэй Крок всегда думал о потребности потребителей. Он все время пытался удешевить еду в McDonald's, чтобы даже люди с самим низким доходом могли ее себе позволить.

Чистота . Обязательным требованием к франшизам было соблюдение чистоты.

Скорость . Процесс приготовления пищи упростили настолько, чтобы даже школьник, который устроился подработать, мог быстро его освоить. Если клиент ожидал более 5 минут, ему возвращали деньги.

Его до сих пор помнят

Несмотря на то, что не Рэй Крок основал бренд, именно он сделал его известным на весь мир благодаря своему инновационному подходу в франчайзингу и отношением к клиентам.

Он занимался компанией до своей смерти в 1984 году. Но до сих пор его девиз висит на стене у руководителей McDonald's.

Ничто в мире не может занять место настойчивости. Не талант: ничего не встречается чаще, чем талантливые неудачники. Не гениальность: непризнанный гений – это почти пословица. Не образование: мир наполнен образованными бедняками. Только настойчивость и решительность – всемогущие,

– говорил Рэй Крок.

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