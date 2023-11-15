Гарантированное трудоустройство для ветеранов

В Верховную Раду поступил законопроект №10261, передает 24 Канал. Документ предлагает внести изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Депутаты хотят, чтобы трудоустройство для ветеранов войны было гарантировано. Если же предприятия будут отказываться брать их на работу, то обязаны понести административно-хозяйственную ответственность.

В документе предлагается установить норматив для рабочих мест предприятий, организаций, учреждений и даже физических лиц, на уровне 2% от среднего показателя учетного штата за год. Если количество работников составляет от 8 до 25, то работодатель должен предоставить 1 рабочее место для ветерана.

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Следить за исполнением закона должен Украинский ветеранский фонд, которому Пенсионный фонд будет вынужден предоставлять всю информацию о трудоустроенных ветеранах войны. Пенсионный фонд должен предоставлять информацию, которая поможет вычислять количество рабочих мест для ветеранов.

Если полученная от Пенсионного фонда информация будет свидетельствовать о нарушении со стороны бизнеса, организаций или учреждений, это будет основанием для проверки. Ежегодно 10 марта будет формироваться перечень работодателей, совершавших нарушения, и им будут отправлять штрафы.

Наказание может составлять среднюю годовую заработную плату за каждое рабочее место, которое не предоставили ветерану, или ее половину, если в штат насчитывает от 8 до 15 человек.