Никто не хочет работать: российский "Газпром" впервые за 7 лет начал терять персонал

После многолетнего роста численность персонала российского газового монополиста "Газпром" впервые за последние 7 лет начала сокращаться. Несмотря на это, в структуре компании все еще работает более полумиллиона человек.

Почему в "Газпроме" сократилось количество персонала?

Официальная численность персонала (учетная численность) в 2025 году сократилась до 500,4 тысяч с 501 тысячи человек по итогам 2024 года, пишет росСМИ "Интерфакс".

Смотрите также Самый богатый бизнесмен России готовит масштабные увольнения: "Северсталь" трещит по швам

Снижение численности персонала в 2025 году связано с изменениями в перечне организаций, входящих в Группу "Газпром",

– отмечается в отчете.

Показатель сократился впервые за последние 7 лет: предыдущее снижение было зафиксировано по итогам 2018 года. Хотя падение численности пока выглядит символическим, оно происходит на фоне серьезных вызовов для российской газовой отрасли.

При этом по итогам 2025 года текучесть кадров в Группе "Газпром" сократилась до 6,9% с 8,2%. На динамику показателя повлияли "принятые меры, направленные на удержание персонала", отмечает компания.

Молодежи все меньше, а вахтовиков – больше

Еще одной тенденцией стало сокращение количества выпускников, которые после обучения остаются работать в структуре компании. В 2025 году "Газпром" трудоустроил после практики:

3 799 выпускников школ;

2 128 выпускников вузов;

1 671 выпускника учреждений профессионального образования.

Количество трудоустроенных выпускников университетов за год сократилось на 6%, что может свидетельствовать о снижении привлекательности работы в компании для молодых специалистов.

Зато на 0,8% до 61,1 тысячи человек выросла численность вахтового персонала. Это обусловлено "введением в эксплуатацию новых объектов с вахтовой формой обслуживания в отдаленных районах".

Последние новости о "Газпроме" России