Еще до окончания войны: в Германии заговорили о возвращении российского газа: в Германии заговорили о возвращении российского газа

Несмотря на отказ Европы от российского газа после полномасштабного вторжения РФ в Украину, некоторые промышленные предприятия Германии уже рассматривают возможность возобновления поставок.

Почему в Германии снова заговорили о российском газе

Дискуссии на эту тему продолжаются еще до завершения войны, и на это есть ряд причин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Не секрет, что промышленность Германии долгое время зависела от дешевого российского газа, и после отказа от него экономика страны испытывает трудности.

Заметьте. Из-за роста цен на энергоносители некоторые предприятия были вынуждены перенести производство за границу, а некоторые отрасли оказались под угрозой сокращения.

Сейчас же руководитель одного из крупнейших химических предприятий Германии Кристиан Гюнтер заметил, что единственный способ вернуть стабильность в промышленный сектор – снова получить дешевый газ из России.

Какими путями могут возобновить поставки

Среди вариантов рассматривают:

Восстановление транзита через Украину.

Использование уцелевшей линии "Северного потока" на дне Балтийского моря.

Открыто возможность возвращения российского газа обсуждает и министр экономики земли Саксония-Анхальт – Свен Шульце. Он считает, что после мирного соглашения Германия может пересмотреть свое отношение к поставкам.

"Если мы сможем достичь мира и построить долгосрочное доверие к тому, что Европе не угрожает Россия, мы должны быть открытыми для обсуждения будущих поставок российского газа", – заявил он.

Реально ли вернуть газ из России Крупнейшие покупатели российского газа в Европе уже разорвали контракты с "Газпромом". В частности, Uniper SE (Германия) и OMV AG (Австрия). Европа наращивает собственные альтернативы, в частности LNG-терминалы и поставки сжиженного газа от США, ОАЭ и других мировых поставщиков. Однако эксперты прогнозируют, что возвращение хотя бы части российского газа поможет снизить цены на европейском рынке.

Важно! Несмотря на разговоры в Германии о возможном возвращении к сотрудничеству с "Газпромом", этот вопрос остается крайне чувствительным. В то же время Европа постепенно уменьшает зависимость от российских энергоресурсов.