Почему США требуют продать Chrome

США готовится к самым решительным действиям против технологического гиганта со времен антимонопольного иска к Microsoft более 20 лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Антимонопольные органы США намерены обратиться в суд с требованием ввести определенные ограничения для искусственного интеллекта и операционной системы Android. Также планируется установить требования по лицензированию данных.

В то же время от радикального шага – принудительной продажи Android – решили отказаться.

Заметьте! Даже без этого, такие действия станут самыми жесткими антимонопольными мерами против технологической компании со времен дела Microsoft более 20 лет назад.

Реакция Google

Google называет эти действия правительства "радикальными", заявляя, что они могут навредить потребителям, разработчикам и технологическому лидерству США. Компания уже готовит апелляцию на предварительное судебное решение, поэтому окончательный вердикт может быть принят нескоро.

Американское правительство оставляет возможность вернуться к вопросу продажи Chrome в будущем. Это будет зависеть от того, помогут ли другие меры создать более конкурентный рынок.