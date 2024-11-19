Чому США вимагають продати Chrome

США готується до найрішучіших дій проти технологічного гіганта з часів антимонопольного позову до Microsoft понад 20 років тому, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Читайте також Українці отримали понад 120 мільйонів гривень "Національного кешбеку" у жовтні

Антимонопольні органи США мають намір звернутися до суду з вимогою запровадити певні обмеження для штучного інтелекту та операційної системи Android. Також планується встановити вимоги щодо ліцензування даних.

Водночас від радикального кроку – примусового продажу Android – вирішили відмовитися.

Зауважте! Навіть без цього, такі дії стануть найжорсткішими антимонопольними заходами проти технологічної компанії з часів справи Microsoft понад 20 років тому.

Реакція Google

Google називає ці дії уряду "радикальними", заявляючи, що вони можуть зашкодити споживачам, розробникам і технологічному лідерству США. Компанія вже готує апеляцію на попереднє судове рішення, тому остаточний вердикт може бути ухвалений нескоро.

Американський уряд залишає можливість повернутися до питання продажу Chrome в майбутньому. Це залежатиме від того, чи допоможуть інші заходи створити більш конкурентний ринок.