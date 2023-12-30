Компенсация за слежку

Технологический гигант Google сумел договориться о том, чтобы урегулировать коллективный иск на сумму в 5 миллиардов долларов. Об этом журналистам стало известно от адвокатов, представляющих стороны процесса.

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Компанию обвиняли в том, что она нарушала права пользователей на конфиденциальность. В частности, сбор данных продолжался даже тогда, когда люди открывали браузер Chrome в режиме "инкогнито", предусматривающего анонимность.

В иске говорилось, что Google собирал данные миллионов пользователей без их ведома, поэтому должен заплатить большую компенсацию. Речь шла о штрафе в размере 5 миллиардов долларов.

Гигант решил пойти на мировое соглашение, которое должно подать в федеральный суд в Окленде (Калифорния) до 24 февраля 2024 года. Финансовые детали мирового соглашения пока не разглашаются.

Ранее Google сообщали, что хотят ограничить использование cookie для рекламодателей, чтобы они не могли собирать так много информации о пользователях.