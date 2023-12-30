Компенсація за стеження

Технологічний гігант Google зумів домовитися про те, аби врегулювати колективний позов на суму у 5 мільярдів доларів. Про це журналістам стало відомо від адвокатів, які представляють сторони процесу.

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Компанію звинувачували у тому, що вона порушувала права користувачів на конфіденційність. Зокрема, збір даних продовжувався навіть тоді, коли люди відкривали браузер Chrome в режимі "інкогніто", який передбачає анонімність.

У позові йшлося про те, що Google збирав дані мільйонів користувачів без їх відома, тому повинен заплатити велику компенсацію. Йшлося про штраф у розмірі 5 мільярдів доларів.

Гігант вирішив піти на мирову угоду, яку повинні подати до федерального суду в Окленді (Каліфорнія) до 24 лютого 2024 року. Фінансові деталі мирової угоди наразі не розголошуються.

Раніше у Google повідомляли, що хочуть обмежити використання cookie для рекламодавців, аби вони не могли збирати так багато інформації про користувачів.