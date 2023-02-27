Пивоваренная компания Heineken еще в марте говорила инвесторам, что покидает российский рынок, однако до сих пор не вышла.

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Мы прилагаем все усилия, чтобы передать наш бизнес жизнеспособному покупателю в очень сложных обстоятельствах и со значительными финансовыми потерями для компании,

– говорится в заявлении Heineken.

Ущерб из-за выхода из России

В Heineken также заявили, что ожидают убытки в размере 300 миллионов евро при его продаже уже в первой половине 2023 года.

Между тем наши местные коллеги делают все возможное, чтобы сохранить бизнес, избежать национализации и обеспечить, чтобы их средства к существованию не подвергались риску,

– сообщает прессслужба компании.

Напомним! Еще в марте Heineken заявили, что прекращают производство, продажу и рекламу своего продукта в России.