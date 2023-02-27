Пивоварна компанія Heineken ще в березні торік говорила інвесторам, що покидає російський ринок, однак досі не вийшла.

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Ми докладаємо всіх зусиль, щоб передати наш бізнес життєздатному покупцю в дуже складних обставинах та зі значними фінансовими втратами для компанії,

– йдеться у заяві Heineken.

Збитки через вихід з Росії

У Heineken також заявили, що очікують на збитки у розмірі 300 мільйонів євро при його продажу вже в першій половині 2023 року.

Тим часом наші місцеві колеги роблять все можливе, щоб зберегти бізнес, уникнути націоналізації та забезпечити, щоб їх кошти до існування не наражалися на ризик,

– повідомляє пресслужба компанії.

Нагадаємо! Ще у березні Heineken заявили, що припиняють виробництво, продаж та рекламу свого продукту в Росії.