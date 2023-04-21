Немецкий Henkel продает свой бизнес в России за 600 миллионов евро

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России. Консорциум местных инвесторов покупает его за 600 миллионов евро.

Henkel продает свой бизнес в России

Немецкий концерн Henkel в апреле этого года объявил о своем желании покинуть российский рынок.

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В компании сообщили, что соответствующие российские органы власти уже одобрили транзакцию по продаже Henkel, однако окончательное закрытие соглашения еще не произошло.

, что Henkel была на российском рынке с 1990 года. В Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit и другие.

Однако известно, что консорциуму местных инвесторов покупает бизнес Henkel за 54 миллиарда рублей, что равняется эквиваленту около 600 миллионов евро. В консорциум, который покупает бизнес Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Все покупатели имеют налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и они не подпадают под санкции ЕС или США,

– говорится в сообщении Henkel.