Henkel продает свой бизнес в России
Немецкий концерн Henkel в апреле этого года объявил о своем желании покинуть российский рынок.
Читайте также Из-за курса рубля и убытка: производитель бытовой техники Candy остановил работу в России.
В компании сообщили, что соответствующие российские органы власти уже одобрили транзакцию по продаже Henkel, однако окончательное закрытие соглашения еще не произошло.
Однако известно, что консорциуму местных инвесторов покупает бизнес Henkel за 54 миллиарда рублей, что равняется эквиваленту около 600 миллионов евро. В консорциум, который покупает бизнес Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.
Все покупатели имеют налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и они не подпадают под санкции ЕС или США,
– говорится в сообщении Henkel.