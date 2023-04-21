Henkel продає свій бізнес в Росії

Німецький концерн Henkel у квітні цього року оголосив про своє бажання залишити російський ринок.

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У компанії повідомили, що відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію щодо продажу Henkel, проте остаточне закриття угоди ще не відбулося.

Нагадаємо, що Henkel була на російському ринку з 1990 року. До Henkel входять марки Persil, Bref, Pril, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Shamtu, Ceresit та інші.

Проте наразі відомо, що консорціуму місцевих інвесторів купує бізнес Henkel за 54 мільярдів рублів, що дорівнює еквіваленту у близько 600 мільйонів євро. До консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.

Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і вони не підпадають під санкції ЄС або США,

– йдеться у повідомленні Henkel.

Цікаво! У Росії запропонували розраховуватись з компаніями, які залишають ринок не валютою, а облігаціями. На думку російських депутатів це повинно допомогти стабілізувати курс рубля, більше про це читайте тут.