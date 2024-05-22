Жилье предателей Украины продали на аукционе за 7 миллионов гривен
Источник:Виталий Коваль
Деньги за продажу на аукционе квартир российского олигарха Михаил Шелкова и украинского коллаборациониста Владимира Сальдо пойдут на восстановление последствий агрессии России против Украины.
За сколько продали квартиры Сальдо и Шелкова
Как сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль, жилье Михаила Шелкова и Владимира Сальдо было продано за почти 7 миллионов гривен. Стоит отметить, что речь идет о квартирах в Приморском районе Одессы – возле известного пляжа "Аркадия".
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- Четырехкомнатную квартиру Шелкова, которая была площадью 175,5 квадратных метров, продали за 4 миллиона гривен.
- За квартиру Сальдо на аукционы отдали почти 3 миллиона гривен. Кстати, со списком имущества коллаборанта, которое конфисковали, можно ознакомиться по ссылке: это и 3 земельных участка, и отель в Херсоне, апартаменты в Ялте, и даже 2 паркоместа в Ореанде (тоже Ялта) и многое другое.
- После уплаты покупателями все средства зачислят на счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России.
Сколько санкционного имущества насчитывают в Фонде
Известно, что в целом в обработке Фонда госимущества Украины находится 753 единицы санкционного имущества. Речь идет о квартирах и домах, предприятиях и заводах, нежилых помещениях, автомобилях и паркоместах.
Делаем все для того, чтобы активы подсанкционных лиц работали на восстановление Украины,
– добавил председатель Фонда.
Интересно, что каждый актив врагов Украины активно готовится к реализации: снимается с ареста, документация приводится в соответствие, а дальше проводятся регистрационные действия и тому подобное.