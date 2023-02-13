Платят налоги в бюджет России: как иностранные компании спонсируют войну в Украине

За почти год полномасштабной войны в Украине, только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули российский рынок. Наибольший процент составляют германские, американские и японские компании.

Безумные доходы банков

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что наибольшую прибыль среди компаний, продолжающих вести бизнес-деятельность в России, получает австрийский банк Raiffeisen

Читайте также Признают аннексию и дают пищу армии: как Raiffeisen и Bonduelle зарабатывают кровавые деньги в России

Доходы Raiffeisen и налоги в российский бюджет

Прибыль Raiffeisen за 2022 год составила 474 миллиона евро и выросла за год на 313%. Это самая большая прибыль банка в Юго-Восточной Европе. Налог на прибыль компаний в России – 20%.

Итак, Raiffeisen за последний финансовый год пополнил российскую казну на 94,8 миллиона евро только этим налогом. Сумма других сборов гораздо больше. То есть это и есть налог на войну, на убийства украинцев,

– резюмирует Подоляк.

Спонсоры войны

Raiffeisen признал псевдореспублики "Л(Д)НР", предложив частично мобилизованным кредитные каникулы. Его примеру последовали Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank.

Подоляк также подчеркнул, что недавно НАПК признало американскую корпорацию международным спонсором войны. Компании принадлежат такие дочерние предприятия и бренды как Gillette, Fairy, Tide, Ariel, Lenor, Mr. Proper, Pampers, Always, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice, Hugo Boss, Max Factor и т.д.

Они не только не вышли с рынка России, но и продолжают работу комбината бытовой химии, являющегося крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завода по изготовлению лезвий и бритвенных станков Gillette,

– отмечает он.

Как через налоги и льготы для мобилизованных компаний поддерживают войну

Работая в России, интернациональные компании уплачивают в русский госбюджет налоги, которые употребляются для производства продукции оборонно-промышленного комплекса.

Подоляк подчеркивает, что общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов, что в свою очередь составляет пятую часть ВВП России.

Кроме того, компании еще и способствуют мобилизационным мерам. Согласно новому российскому законодательству, корпорации, работающие в России, вынуждены содействовать призыву работников в армию и финансировать их военное снаряжение,

– рассказывает он.

Среди оставшихся работать в России западных компаний наибольшую долю составляют: немецкие – 19,5%, американские – 12,4%, японские – 7%. В частности, остались работать в государстве-террористе: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Байер, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit тому подобное.