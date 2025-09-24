Что изменилось?
Как сообщила Государственная налоговая служба, в соответствии с обновленным законодательством, бизнес, который осуществляет продажу указанной продукции, должен придерживаться определенного минимального уровня дохода или начисленной заработной платы, передает 24 Канал.
Почему правительство требует повышения зарплат
Эти нововведения являются частью более широкой правительственной политики, направленной на легализацию рынка труда, уменьшение "теневых" доходов и повышение социальной защищенности работников. Минимальные стандарты по доходам или зарплат должны подтвердить, что бизнес реально функционирует, а не просто использует лицензии формально.
Согласно разъяснению ГНС, для сохранения лицензии с 1 октября должны выполняться следующие требования:
Не менее 1,5 минимальных зарплат – если:
- торговая точка расположена за пределами административных центров областей, Киева и Севастополя, на расстоянии не менее 50 километров от них;
- имеет торговую площадь до 500 квадратных метров.
Не менее 2 минимальных зарплат – для остальных субъектов хозяйствования, которые не соответствуют указанным условиям.
Важно! В случае, если бизнес или ФЛП не придерживаются этих норм, лицензия будет аннулирована.
Кто в зоне риска: малые магазины и ФЛП
Особое внимание к новым требованиям должны обратить ФЛП без наемных работников и малые магазины, которые работают в городах. Именно они чаще всего декларируют минимальные расходы и могут оказаться в зоне риска. Для таких предпринимателей повышение зарплатного уровня может стать вызовом в планировании расходов.
Справочно. С 1 января 2025 года в Украине действует новый порядок лицензирования торговли горючим, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. В частности, для розничной торговли плата за лицензии происходит ежеквартально равными частями, тогда как для оптовой – ежегодно.
Что этому предшествовало и почему внедряют изменения?
- Правительство утвердило порядок маркировки алкоголь и табачных изделий с использованием электронных марок в виде DataMatrix кода с 1 января 2026 года.
- Правительство ожидает, что новые правила будут способствовать увеличению прозрачности бизнеса, росту поступлений в бюджет и усилению контроля над оборотом акцизных товаров.
- Такие изменения должны также снизить долю фиктивных компаний, которые использовали лицензии без реальной коммерческой деятельности или скрывали доходы.