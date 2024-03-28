"Наше зерно Европе не нужно": что придумали в ЕС в вопросе экспорта украинской агропродукции

До полномасштабного вторжения России Украина поставляла аграрную продукцию в Европу по установленным квотам. После февраля 2022 года европейские государства сняли ограничения и начался "товарный безвиз". Однако, такое счастье длилось недолго.

Беспошлинный экспорт вызвал возмущение у польских фермеров и перевозчиков, к которым впоследствии присоединились другие европейские аграрии. Чтобы остановить протест, в ЕС пошли на компромисс. Что удалось решить, объяснил 24 Каналу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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О "свободной" торговле с ЕС

Когда Украина подписала соглашение о свободной торговле, было установлено чрезвычайно маленькие квоты на поставку украинской агропродукции в Европейский Союз – от 1 до 3% от общего объема производства продукции в течение года.

Европа четко сказала Украине, что она не хочет видеть украинское зерно на европейском рынке, и, чтобы та отправляла его в Африку и Юго-Восточную Азию.

Европе украинская аграрная продукция, которая дешевле и не хуже по качеству, не нужна. Почему? У них очень много своих аграриев, причем агрессивных, и им не нужны лишние проблемы с ними,

– отметил Пендзин.

С началом большой войны Европа пошла на уступки

В феврале 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину и были заблокированы порты, Европа сняла квоты и дала возможность аграрной продукции Украины попасть в Евросоюз.

Такое счастье длилось год – с марта 2022 года до начала 2023 года. Тогда уже начались определенные протесты прежде всего поляков. Ведь через Польшу шел основной поток украинского зерна, поскольку с ней имеем самую длинную границу.

Европейской комиссии на некоторое время удалось "потушить пламя" протеста. Полякам выделили 100 миллионов евро дополнительных дотаций из европейского бюджета. Очевидно, этого было недостаточно, поэтому впоследствии к митингующим Польши присоединились французы и другие европейские перевозчики и фермеры.

Какой компромисс придумали в Европе

Сейчас же, по словам Пендзина, имеем еще худшую ситуацию. На "товарный безвиз" европейцы установили максимальный объем продукции, который они ждут от Украины на своем рынке.

Определяют его следующим образом:

берется 2021 год, когда действовали квоты от 1 до 3%, и 2022 – 2023 годы, когда не было ограничений;

этот объем делится на количество дней и в результате получается величина, которая существенно меньше, чем Украина поставляла в Европу 2023 года.

По оценкам Еврокомиссии, общее недополучение доходов украинских аграриев составит 86 миллионов евро. То есть нашему государству позволяют поставлять в ЕС меньший объем продукции, чем поставлялось в 2023 году.

Если будем превышать этот условный объем, то вступают в действие запретительные пошлины. Мы не сможем больше поставлять продукцию в ЕС, потому что ее стоимость будет за пределами конкуренции,

– отметил Олег Пендзин.

Об этом договорились министры иностранных дел Европейского союза относительно украинской аграрной продукции. Такой компромисс, по их мнению, должен остановить протесты аграриев, которые бесспорно для них важнее, чем возможность Украины обеспечивать поступление в государственный бюджет средств, которые дают ей возможность защищаться от российского нашествия.

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