Экспортеры могут терять до 30% валютной выручки

По словам экспертов, это существенная сумма, которая негативно влияет на финансовое состояние компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки. Об этом сегодня, 20 января, пишет The Moscow Times, информирует 24 Канал.

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"Это существенная сумма, которая негативно влияет на финансовое состояние компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки", – отметил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Проблемы с валютными операциями

Санкции США, которые коснулись многих банков в России, ограничивают способность предприятий проводить платежи через долларовые расчеты. Особенно это влияет на компании, которые занимаются экспортом сырья или высокотехнологичного оборудования, где операции в долларах является стандартом.

Российские банки, внесены в санкционный список SDN, лишены возможности проводить операции через западные финансовые системы. Поэтому компании вынуждены обращаться к услугам банков, которые еще не подпали под санкции.

Однако даже в таких случаях платежи часто блокируются иностранными банками из-за риска дополнительных ограничений.

Последствия для импорта

Задержки в возврате валютной выручки негативно влияют на способность компаний осуществлять импортные закупки. Это приводит к ограничению расчетов с контрагентами, а также замедлению импорта необходимых товаров и оборудования в Россию.

В ответ на эти проблемы экспортеры все чаще обращаются к платежным агентам. Спрос на такие услуги вырос на 10–20%, но это дополнительно увеличивает расходы,

– говорится в статье.

Заметьте. Из-за необходимости пользоваться альтернативными финансовыми услугами транзакционные расходы экспортеров существенно выросли. Комиссии и валютные риски сейчас обходятся компаниям в 5 – 20% от суммы операции.