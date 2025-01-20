Експортери можуть втрачати до 30% валютної виручки

За словами експертів, це істотна сума, яка негативно впливає на фінансовий стан компаній та їхню здатність вести подальшу діяльність, включаючи імпортні закупівлі. Про це сьогодні, 20 січня, пише The Moscow Times, інформує 24 Канал.

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"Це істотна сума, яка негативно впливає на фінансовий стан компаній та їхню здатність вести подальшу діяльність, включаючи імпортні закупівлі", – зазначив керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв.

Проблеми з валютними операціями

Санкції США, які торкнулися багатьох банків у Росії, обмежують здатність підприємств проводити платежі через доларові розрахунки. Особливо це впливає на компанії, які займаються експортом сировини чи високотехнологічного обладнання, де операції в доларах є стандартом.

Російські банки, внесені до списку санкцій SDN, позбавлені можливості проводити операції через західні фінансові системи. Тому компанії вимушені звертатися до послуг банків, які ще не підпали під санкції.

Проте навіть у таких випадках платежі часто блокуються іноземними банками через ризик додаткових обмежень.

Наслідки для імпорту

Затримки у поверненні валютної виручки негативно впливають на здатність компаній здійснювати імпортні закупівлі. Це призводить до обмеження розрахунків із контрагентами, а також уповільнення імпорту необхідних товарів та обладнання до Росії.

У відповідь на ці проблеми експортери все частіше звертаються до платіжних агентів. Попит на такі послуги зріс на 10–20%, але це додатково збільшує витрати,

– ідеться у статті.

Зауважте. Через необхідність користуватися альтернативними фінансовими послугами транзакційні витрати експортерів суттєво зросли. Комісії та валютні ризики зараз обходяться компаніям у 5 – 20% від суми операції.