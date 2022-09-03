Как избежать двойного налогообложения

Предприниматели, вынужденно выехавшие за границу и осуществляющие свою деятельность удаленно, столкнулись с проблемой двойного налогообложения. Поскольку во время пребывания за границей у них возникает вопрос о необходимости налогообложения в стране пребывания дохода, полученного на банковские счета, которые открыты в Украине, то есть с источником происхождения в Украине.

Читайте также Как выгодно торговать на P2P с помощью метода оплаты GEO Pay

Без справки о статусе налогового резидента предпринимателя могут признать резидентами других стран и требовать платить налоги в стране пребывания.Ранее эта справка предоставлялась исключительно в бумажном виде, что усложняло ее получение за границей. Однако сейчас появится возможность получить онлайн.

Это касается всех субъектов хозяйствования, в первую очередь отрасли IT, которая продемонстрировала свою устойчивость в условиях военного положения. За прошлый год отрасль принесла более 6,8 миллиарда долларов экспортных поступлений в экономику Украины,

– говорится в сообщении.

По инициативе Государственной регуляторной службы вместе с Министерством финансов, Министерством цифровой трансформации и Государственной налоговой службой Украины был принят приказ Минфина №248, которым:

утверждена форма справки-подтверждения резидентства во избежание двойного резиденства согласно международным стандартам;

определена процедура выдачи соответствующей справки, в частности в электронной форме;

предусмотрена ее выдача с транслитерацией на английском языке.

Обратите внимание! Когда и как именно украинцы смогут оформить справку онлайн, в ГРС не сообщили.

Почему это важно

Место уплаты налогов зависит от резиденства предпринимателя, которое зависит от места жительства. К примеру, если ФЛП живет на территории Польши менее 183 дней, проблем с определением места его постоянного проживания не возникнет.

Но если он будет находиться за границей больше этого срока, то возникнет ситуация, когда и Украина, и Польша сочтет такого предпринимателя своим резидентом. Украина, потому что человек зарегистрирован как ФЛП в Украине, а Польша – поскольку предприниматель постоянно проживает на ее территории.

GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!