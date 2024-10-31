Китайские санкции повлияли на американского производителя беспилотников для Украины

Китай ввел санкции против американского производителя беспилотников Skydio. Некоторые дроны от этой компании поставляются в Украину.

На что влияет решение Китая

Стало известно, что правительство КНР запретил нескольким китайским заводам сотрудничество с Skydio. Именно эти предприятия в Китае изготавливали батареи для беспилотников, которые использовались американской компанией, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Напомним! Санкции, что ввел Китай, это ответ на размещение американцами ударных беспилотников на тайваньской территории.

Сейчас Skydio ищет альтернативных поставщиков. Пока ситуация не будет решена, компания вынуждена ограничить количество батарей, которые должны поставляться для беспилотников.

Skydio уже ведет переговоры с несколькими компаниями. В частности, с производителями в Тайване.