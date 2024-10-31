На что влияет решение Китая

Стало известно, что правительство КНР запретил нескольким китайским заводам сотрудничество с Skydio, сообщает Financial Times. Именно эти предприятия в Китае изготавливали батареи для беспилотников, которые использовались американской компанией.

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Напомним! Санкции, что ввел Китай, это ответ на размещение американцами ударных беспилотников на тайваньской территории.

Сейчас Skydio ищет альтернативных поставщиков. Пока ситуация не будет решена, компания вынуждена ограничить количество батарей, которые должны поставляться для беспилотников.

Skydio уже ведет переговоры с несколькими компаниями. В частности, с производителями в Тайване.