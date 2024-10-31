На що впливає рішення Китаю

Стало відомо, що уряд КНР заборонив декільком китайським заводам співпрацю з Skydio, повідомляє Financial Times. Саме ці підприємства у Китаї виготовляли батареї для безпілотників, які використовувались американською компанією.

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Нагадаємо! Санкції, що ввів Китай, це відповідь на розміщення американцями ударних безпілотників на тайванській території.

Зараз Skydio шукає альтернативних постачальників. Поки ситуація не буде вирішена, компанія вимушена обмежити кількість батарей, які мають постачатися для безпілотників.

Skydio уже веде переговори з декількома компаніями. Зокрема, з виробниками у Тайвані.