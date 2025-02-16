Налоги 2025: как обновить данные в учетной карточке – пошаговая инструкция

Физические лица – налогоплательщики обязаны уведомлять контролирующие органы об изменениях в информации, содержащейся в их учетной карточке, в течение месяца с момента возникновения изменений. Для этого подается Заявление по форме № 5ДР вместе с документом, подтверждающим личность.

Алгоритм заполнения заявления по форме № 5ДР

Как изменить данные, рассказали в Государственной налоговой службе Украины, информирует 24 Канал. Прежде всего необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также другие документы, подтверждающие изменения.

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Для подтверждения места жительства понадобится:

выписка из реестра территориальной общины;

паспорт в форме книжечки или временное удостоверение гражданина Украины. Для внутренне перемещенных лиц – справка о постановке на учет.

Обратите внимание. При подаче Заявления необходимо предоставить оригиналы и копии всех документов, используемых для заполнения. Оригиналы документов после проверки возвращаются.

Способы подачи заявления и срок внесения изменений

Бумажный формат: или лично – обращаться в любой налоговый орган; или через представителя – в таком случае нужно иметь:

документ, удостоверяющий личность представителя;

документ, удостоверяющий личность доверителя (оригинал или копия);

нотариально заверенную доверенность на внесение изменений в реестр.

Электронный формат: через Электронный кабинет налогоплательщика или мобильное приложение Моя налоговая, добавив копии подтверждающих документов.

Внимание! Налоговый орган должен обновить данные в реестре в течение 3 рабочих дней после подачи заявления.