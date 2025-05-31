5 шагов, если вы хотите начать бизнес
Как это сделать, с чего начать, какой налоговый режим выбрать и как рассчитать бюджет, рассказывает 24 Канал.
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Шаг 1. Определись, чем хочешь заниматься – и выбери КВЭД и выбери КВЭД
КВЭД – это код вида экономической деятельности. От того, какое направление ты выберешь (например, "Компьютерное программирование" или "Розничная торговля одеждой"), зависит твоя система налогообложения, разрешительные документы и даже уровень проверок. Найти КВЭДы можно на сайте kved.dkrp.gov.ua.
Совет: даже если сейчас планируешь работать в одном направлении, добавь несколько смежных КВЭДов – они не помешают, а могут понадобиться в будущем.
Шаг 2. Регистрация ФЛП – онлайн через Дию
Удобнее всего открыть ФЛП в приложении или на портале Дия. Нужна только электронная подпись.
Что нужно:
- паспорт и ИНН;
- электронная подпись (можно получить бесплатно в Приват24 или других банках);
- выбрать систему налогообложения;
- подать заявление онлайн.
Регистрация занимает несколько минут. Уже на следующий день вы – официальный предприниматель.
Шаг 3. Выбери систему налогообложения
Сейчас для большинства предпринимателей удобной и выгодной остается 2 группа Единого налога.
Почему именно 2 группа ЕН
Ставка налога – до 20% от минимальной зарплаты (сейчас – 1 600 гривен/месяц); ЕСВ (пенсионный взнос): 1 760 гривен/месяц (22% от минимальной ЗП); Доходы – до 6 672 000 гривен (834 МЗП). На 2 группе можно работать с физическими лицами и ФЛП (кроме плательщиков НДС). Кассовый аппарат не обязателен, если не превышаешь лимиты и работаешь не в рисковой сфере.
С 1 июня 2025 года фЛП ждут изменения, в частности новые лимиты дохода, которые уже утверждены Минфином, а также ограничения на переводы между карточками: налоговые службы активнее мониторят платежи между физлицами, особенно крупные регулярные транзакции. Для бизнеса лучше иметь отдельный счет ФЛП.
Шаг 4. Открой счет ФЛП в банке
Удобнее всего – в мобильном банке (Monobank, ПриватБанк, А-Банк, и т.д.). Счет позволяет:
- принимать оплату официально;
- выставлять счета;
- не путаться в доходах личных и деловых.
После этого – можешь запускать сайт, соцсети, продажи или услуги.
Шаг 5. Веди учет и подавай отчетность
На 2 группе отчетность минимальная:
- ежемесячно платишь ЕСВ + ЕН (до 20 числа);
- 1 раз в год подаёшь декларацию о доходах.
Многие банки и приложения сейчас помогают с напоминаниями и даже формируют отчёты автоматически.
В то же время если ваш доход больше или имеете дела с НДС – выбирайте 3 группу или общую систему. Но для мягкого старта бизнеса в 2025 – 2 группа ЕН остается лучшим выбором.