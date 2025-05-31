5 шагов, если вы хотите начать бизнес

Как это сделать, с чего начать, какой налоговый режим выбрать и как рассчитать бюджет, рассказывает 24 Канал.

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Шаг 1. Определись, чем хочешь заниматься – и выбери КВЭД и выбери КВЭД

КВЭД – это код вида экономической деятельности. От того, какое направление ты выберешь (например, "Компьютерное программирование" или "Розничная торговля одеждой"), зависит твоя система налогообложения, разрешительные документы и даже уровень проверок. Найти КВЭДы можно на сайте kved.dkrp.gov.ua.

Совет: даже если сейчас планируешь работать в одном направлении, добавь несколько смежных КВЭДов – они не помешают, а могут понадобиться в будущем.

Шаг 2. Регистрация ФЛП – онлайн через Дию

Удобнее всего открыть ФЛП в приложении или на портале Дия. Нужна только электронная подпись.

Что нужно:

паспорт и ИНН;

электронная подпись (можно получить бесплатно в Приват24 или других банках);

выбрать систему налогообложения;

подать заявление онлайн.

Регистрация занимает несколько минут. Уже на следующий день вы – официальный предприниматель.

Шаг 3. Выбери систему налогообложения

Сейчас для большинства предпринимателей удобной и выгодной остается 2 группа Единого налога.

Почему именно 2 группа ЕН Ставка налога – до 20% от минимальной зарплаты (сейчас – 1 600 гривен/месяц); ЕСВ (пенсионный взнос): 1 760 гривен/месяц (22% от минимальной ЗП); Доходы – до 6 672 000 гривен (834 МЗП). На 2 группе можно работать с физическими лицами и ФЛП (кроме плательщиков НДС). Кассовый аппарат не обязателен, если не превышаешь лимиты и работаешь не в рисковой сфере.

С 1 июня 2025 года фЛП ждут изменения, в частности новые лимиты дохода, которые уже утверждены Минфином, а также ограничения на переводы между карточками: налоговые службы активнее мониторят платежи между физлицами, особенно крупные регулярные транзакции. Для бизнеса лучше иметь отдельный счет ФЛП.

Шаг 4. Открой счет ФЛП в банке

Удобнее всего – в мобильном банке (Monobank, ПриватБанк, А-Банк, и т.д.). Счет позволяет:

принимать оплату официально;

выставлять счета;

не путаться в доходах личных и деловых.

После этого – можешь запускать сайт, соцсети, продажи или услуги.

Шаг 5. Веди учет и подавай отчетность

На 2 группе отчетность минимальная:

ежемесячно платишь ЕСВ + ЕН (до 20 числа);

1 раз в год подаёшь декларацию о доходах.

Многие банки и приложения сейчас помогают с напоминаниями и даже формируют отчёты автоматически.

В то же время если ваш доход больше или имеете дела с НДС – выбирайте 3 группу или общую систему. Но для мягкого старта бизнеса в 2025 – 2 группа ЕН остается лучшим выбором.