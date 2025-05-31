5 кроків, якщо ви хочете почати бізнес

Як це зробити, з чого почати, який податковий режим обрати та як розрахувати бюджет, розповідає 24 Канал.

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Крок 1. Визначся, чим хочеш займатись – і обери КВЕД

КВЕД – це код виду економічної діяльності. Від того, який напрямок ти обереш (наприклад, "Комп'ютерне програмування" або "Роздрібна торгівля одягом"), залежить твоя система оподаткування, дозвільні документи та навіть рівень перевірок. Знайти КВЕДи можна на сайті kved.dkrp.gov.ua.

Порада: навіть якщо зараз плануєш працювати в одному напрямку, додай кілька суміжних КВЕДів – вони не завадять, а можуть знадобитись у майбутньому.

Крок 2. Реєстрація ФОП – онлайн через Дію

Найзручніше відкрити ФОП у застосунку або на порталі Дія. Потрібен лише електронний підпис.

Що потрібно:

паспорт та ІПН;

електронний підпис (можна отримати безкоштовно у Приват24 або інших банках);

обрати систему оподаткування;

подати заяву онлайн.

Реєстрація займає кілька хвилин. Вже наступного дня ви – офіційний підприємець.

Крок 3. Обери систему оподаткування

Зараз для більшості підприємців найзручнішою та вигідною залишається 2 група Єдиного податку.

Чому саме 2 група ЄП Ставка податку – до 20% від мінімальної зарплати (нині – 1 600 гривень/місяць); ЄСВ (пенсійний внесок): 1 760 гривень/місяць (22% від мінімальної ЗП); Доходи – до 6 672 000 гривень (834 МЗП). На 2 групі можна працювати з фізичними особами та ФОПами (крім платників ПДВ). Касовий апарат не обов'язковий, якщо не перевищуєш ліміти та працюєш не в ризиковій сфері.

З 1 червня 2025 року на ФОПів чекають зміни, зокрема нові ліміти доходу, які вже затверджені Мінфіном, а також обмеження на перекази між картками: податкові служби активніше моніторять платежі між фізособами, особливо великі регулярні транзакції. Для бізнесу краще мати окремий рахунок ФОП.

Крок 4. Відкрий рахунок ФОП у банку

Найзручніше – у мобільному банку (Monobank, ПриватБанк, А-Банк, тощо). Рахунок дає змогу:

приймати оплату офіційно;

виставляти рахунки;

не плутатись у доходах особистих і бізнесових.

Після цього – можеш запускати сайт, соцмережі, продажі чи послуги.

Крок 5. Веди облік і подавай звітність

На 2 групі звітність мінімальна:

щомісяця сплачуєш ЄСВ + ЄП (до 20 числа);

1 раз на рік подаєш декларацію про доходи.

Багато банків і застосунків зараз допомагають з нагадуваннями і навіть формують звіти автоматично.

Водночас якщо ваш дохід більший або маєте справи з ПДВ – обирайте 3 групу або загальну систему. Але для м'якого старту бізнесу у 2025 – 2 група ЄП залишається найкращим вибором.