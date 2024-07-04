Как получить больше денег за отпуск

Как известно, отпускные в Украине выплачиваются вместе с выходными. А это означает, что оплата за 5-дневный отпуск с понедельника по пятницу будет ниже, чем за 7-дневный. Поэтому если работник хочет получить большую сумму отпускных, нужно взять отпуск включительно с выходными.

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Обратите внимание! Оплата одного отпускного дня рассчитывается так: сначала суммарная годовая зарплата делится на количество рабочих дней в году, после чего вычитаются официальные выходные.

Например, если лицо получает 10 тысяч гривен заработной платы, то согласно расчету: 120000/(365 – 11) = получает 338,9 гривны за день. Если в месяце 22 рабочих дня, то один рабочий день оценивается в 454,5 гривны.

Заметьте! В целом же на размер отпускных может влиять и то, когда человек принят на работу, какой у него график, брал ли он отпуск без сохранения зарплаты, находился ли на больничном и тому подобное.

Соответственно, если работник оформил отпуск на 5 рабочих дней, то он получит 7 726,5 гривны зарплаты и 1 694,5 гривны за отпуск, что в сумме составит – 9 421 гривну. А если возьмет отпуск на7 дней, то оплата отпуска составит 3 050,1 гривны, а зарплата за месяц составит уже 10 776 гривен. То есть, совокупный доход увеличится на 776 гривен.