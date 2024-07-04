Як отримати більше грошей за відпустку

Як відомо, відпускні в Україні виплачуються разом із вихідними. А це означає, що оплата за 5-денну відпустку з понеділка по пʼятницю буде нижчою, ніж за 7-денну. Тому якщо працівник хоче отримати більшу суму відпускних, потрібно взяти відпустку включно із вихідними.

Читайте також: Як впливає мінімальна заробітна плата на розмір пенсійних виплат в Україні

Зауважте! Оплата одного відпускного дня розраховується так: спочатку сумарна річна зарплата ділиться на кількість робочих днів у році, після чого віднімаються офіційні вихідні.

Наприклад, якщо особа отримує 10 тисяч гривень заробітної плати, то згідно з розрахунком: 120000/(365 – 11) = отримує 338,9 гривні за день. Якщо в місяці 22 робочі дні, то один робочий день оцінюється в 454,5 гривні.

Зауважте! Загалом же на розмір відпускних може впливати й те, коли людина прийнята на роботу, який у неї графік, чи брала вона відпустку без збереження зарплати, чи перебувала на лікарняному тощо.

Відповідно, якщо працівник оформив відпустку на 5 робочих днів, то він отримає 7 726,5 гривні зарплати та 1 694,5 гривні за відпустку, що у сумі становитиме – 9 421 гривню. А якщо візьме відпустку на7 днів, то оплата відпустки складе 3 050,1 гривні, а зарплата за місяць становитиме вже 10 776 гривень. Тобто, сукупний дохід збільшиться на 776 гривень.